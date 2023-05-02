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НовостиОбщество2 мая 2023 1:35

В Томской области запретили эксплуатацию пяти судов из-за их аварийного состояния

Суда создавали угрозу для жизни и здоровью людей
Алёна Мищенко
Пяти судам запретили эксплуатацию из-за технического состояния.

Пяти судам запретили эксплуатацию из-за технического состояния.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Томской области суд запретил эксплуатацию пяти судов на водных объектах. Запрет связан с их аварийным состоянием, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ходе проведённой проверки было установлено, что собственники 5 судов не провели обязательное техническое освидетельствование транспорта.

«Фактическое состояние транспорта не обеспечивало безопасность эксплуатации и создавало угрозу для жизни и здоровья граждан», – говорится в сообщении.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации судов до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Судебные акты вступили в законную силу.