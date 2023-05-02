Прохладная погода до +6 градусов ожидается в Томске 2 мая

В Томске ожидается +6 градусов 2 мая. Фото: Анна Ковалёва

В Томске во вторник, 2 мая, ожидается +6 градусов и без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем ожидается +4…+6 градусов.

В Томской области местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем синоптики обещают +2…+7 °С, местами до +12°С.