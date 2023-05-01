Мошенник из Белгородской области обманул жителя Томска

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В Томске полицейские установили личность мошенника, который продал томичу несуществующую видеокарту. Аферист оказался из Белгородской области, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительной информации, в декабре 2020 года молодой человек в сети Интернет нашел объявление о продаже видеокарты и, позвонив по указанному номеру телефона, сообщил о своем желании приобрести товар. На следующий день продавец предоставил потерпевшему реквизиты для перевода и пообещал прислать фотографии видеокарты. После того, как молодой человек перевел стопроцентную предоплату в размере 38 тысяч рублей, продавец перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 53-летнего жителя Белгородской области, ранее судимого за аналогичное преступление.

Следователями СО ОМВД России по Советскому району г. Томска продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».