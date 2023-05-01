Житель Томска подозревается в ложном доносе об угоне автомобиля

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области 42-летний местный житель подозревается в ложном доносе об угоне автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение от 42-летнего жителя районного центра о том, что неизвестное лицо угнало его автомобиль марки «Mitsubishi». Сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавшее транспортное средство с повреждениями в кювете на улице Гагарина села Белый Яр", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявитель, управляя автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие. Мужчина сознался, что испугался последствий, бросил транспортное средство, а после выдумал историю о совершенном преступлении.