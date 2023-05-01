МТС Банк запустил программу лояльности с Cosmos Hotel Group для премиальных клиентов

МТС Банк запустил партнерскую программу лояльности совместно с Cosmos Hotel Group для премиальных клиентов, которая дает возможность получить скидку на бронирование отелей сети, состоящей из более чем 30 гостиниц с общим номерным фондом свыше 9000 номеров.

По условиям программы клиентам программы обслуживания МТС Банк Private доступна скидка 8%, а владельцам пакета услуг МТС Банк Премиум – 5%.

Для участия в программе лояльности достаточно ввести специальный промокод, полученный в персональной рассылке от МТС Банка, на странице бронирования отеля на сайте www.cosmosgroup.ru.

МТС Банк предлагает для премиальных клиентов широкий спектр нефинансовых сервисов для комфортных путешествий:

Получить доступ ко всем привилегиям и сервисам клиенты могут в приложении МТС Банка или обратившись к персональному менеджеру.

Новые клиенты могут отправить заявку на оформление пакетов услуг через официальный сайт банка. Также подключить пакет услуг МТС Банк Премиум можно в любом офисе банка, а пакет услуг Private - в офисах Private Banking в Москве и представительствах в регионах.