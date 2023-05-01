Губернатор Томской области поздравил земляков с 1 мая

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил местных жителей с Первомаем. Глава региона пожелал томичам счастья, мира и благополучия.

"Это праздник всех, кто трудится и созидает, кто строит, мастерит, конструирует, лечит, учит, воспитывает, возделывает землю. Совместной сплоченной работой, заботой о стране, любовью к своему дому мы создаем завтрашний день, благополучие большой и малой родины", - сказал Мазур.

Напомним, что федерация профсоюзных организаций Томской области не будет в этом году проводить первомайское шествие в центре города. Такое решение было принято из-за соображения безопасности.