В Томске началась выставка современного искусства, посвященная флоре

Фото: Ксения Высотина

В Томске 29 - 30 апреля и 1 мая пройдет выставка современного искусства. На мероприятии свои работы представят 68 художников со всей России.

Как отметили организаторы мероприятия, концептуально это выставка-путь, проводящая посетителя через природный цикл и разные этапы жизни. 4 комнаты, расположенные по кругу. Для полного погружения выставка будет сопровождаться ненавязчивой музыкой и селективными ароматами, написанными специально для неё. Выставка создана для того, чтобы полюбить жизнь. Научиться радоваться каждому дню и замечать красоту вокруг себя. Получить теплые эмоции и умиротворение. Прикоснуться к прекрасному. Поразмышлять и посмотреть на знакомые всем темы с новой стороны.

На выставке представлены более 100 работ самых разных форм и форматов на тему весны и цикличности жизни: живопись, фотографии, инсталляции, скульптуры, вышивки, новые медиа и многое другое.

Сегодня, 1 мая, заключительный день вставки. Место проведения - особняк купца Второва, пр. Ленина, 111. Вход со стороны Батенькова, слева от главного входа в «1000 мелочей».

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