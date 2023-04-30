В Томске на Южном кладбище провели субботник

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Администрация Томска сообщила, что сегодня, 30 апреля, на Южном кладбище провели субботник.

По информации администрации Кировского района Томска, сотрудники следственного комитета сегодня провели субботник на Южном кладбище.

Коллективы отделов по Кировскому и Советскому району под руководством Алексея Герцена и Константина Коваленко очищали территорию кладбища, собирали прошлогоднюю листву, убирали грязь и пыль, оставшиеся после зимы, готовили территорию к предстоящим торжественным мероприятиям.