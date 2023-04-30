В Томске 1 мая включат городские фонтаны

Фото: Ксения Высотина

В Томске завтра, 1 мая, включат семь фонтанов. На Новособорной и в Сквере студенческих отрядов они будут сопровождаться музыкой и светом.

Администрация Томска напомнила, что специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» уже расконсервировали все городские фонтаны. До конца недели они будут проводить чистку чаш, устанавливать насосное и световое оборудование и монтировать форсунки. Также в конце недели планируют провести пуско-наладочные работы.

Также уточняется, что фонтаны на Новособорной и в Сквере студенческих отрядов будут сопровождаться музыкой и светом.