Томская полиция задержала курьера, который подозревается в попытке сбыта наркотиков

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В Томске полиция задержала курьера, который подозревается в попытке сбыта наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли из карманов одежды 63 тщательно упакованных свертка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, находясь на маршруте патрулирования на улице поселок Киргизка, заметили мужчину, который шел по улице, периодически останавливаясь и оглядывался по сторонам. При виде служебного автомобиля гражданин резко ускорил шаг и попытался скрыться внутри дворовой территории", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что исследование установило, что содержимое свертков является наркотическим веществом «гашиш». Следователем СО ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.