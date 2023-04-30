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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:00

За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила более 19 тысяч нарушений ПДД

Более 17 тысяч из них – нарушение скоростного режима
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за минувшую неделю система видеофиксации обнаружила более 19 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 19 425 нарушения, 17 475 из которых - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.