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В Томской области полиция будет следить за местами, чье жилье находится в зоне затопления в период весеннего половодья. Правоохранительные органы будут обеспечивать контроль за местами наиболее вероятного затопления, сообщает пресс-служба УМВД.

"В случае проведения эвакуационных мероприятий основные усилия сотрудников органов внутренних дел Томской области будут направлены на обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей, оставленных без присмотра, а также обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения на маршрутах эвакуации населения и в пунктах временного размещения эвакуированных граждан", - говорится в сообщении.

В региональной полиции также напомнили, что при угрозе наводнения необходимо приготовить паспорт и другие документы, деньги, ценности и медикаменты; перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи; обесточить электропроводку и электроприборы, находящиеся на уровне подтопления.