В Томске 30 апреля синоптики обещают +6 градусов

Фото: Елена Белоусова

В Томске 30 апреля синоптики обещают +6 градуса и облачно с прояснениями. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +4…6°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В Томской области будет также облачно с прояснениями. По северу прогнозируется умеренный мокрый снег; днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -1…-6°С. Температура днем +1…+6°С.