В Томской области выявлено еще 35 заболевших коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за минувшие сутки еще 35 человек заразились коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии этот диагноз был подтвержден у 167 630 томичей.

Пять человек, болеющих коронавирусом, были за сутки госпитализированы. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано.

Излечились от COVID-19 48 человек за сутки. А за все время выздоровели 166 035 томичей.

Ранее томичам напомнили о вреде алкоголя.

Напомним, что на майские праздники томские медучреждения работают по особому графику.