В Томске подтопило улицы в Степановке и Заварзино

Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Я из Томска»

В томских поселках Ново-Карьерный (район домов №3 и №5) и Заварзино (улица Мостовая, 24В) произошел перелив дорожного полотна, сообщает мэрия города. Видео происшествия поделились очевидцы в Telegram-канале «Я из Томска».

«Степановка, улица Ново-Карьерная. Нас топит! Ни в магазин, ни в аптеку не попасть без болотников!», - подписал автор видео.

Мэрия сообщила, что в поселок Заварзино на место подтопления выехали дежурные от районной администрации, ответственные за этот подтопляемый участок, и представители департамента дорожной деятельности и благоустройства. Здесь установили временные дорожные знаки, запрещающие проезд.

Что касается поселка Ново-Карьерного, то здесь, по данным мэрии, проезд для транспорта, том числе по мосту, не затруднен, а в дома вода не зашла. Подтопление находится на контроле у ответственного за участком. В случае непредвиденных ситуаций жителям города рекомендуют обращаться в оперативно-дежурную службу по телефону 005.