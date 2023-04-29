В Томской области произошел первый в 2023 году лесной пожар

Лесной пожар произошел в Первомайском лесничестве. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области на территории Первомайского лесничества зарегистрировали первый 2023 году лесной пожар, сообщает департамент лесного хозяйства Томской области. Известно, что площадь возгорания составляет 11,5 гектаров, из них 3,5 гектара покрыты лесом. На ликвидации огня работают 2 сотрудника лесопожарной станции и 2 сотрудника лесной охраны . Задействована пожарная машина и УАЗ.

«Просим оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00», - обращается к гражданам департамент лесного хозяйства.

Напомним, что в Томске и 10 районах Томской области начал действовать особый противопожарный режим. А поджигателей травы в этом гоуд будут искать с помощью квадрокоптеров.