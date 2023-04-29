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НовостиОбщество29 апреля 2023 9:57

Студенческий фестиваль «РадиоBOOM 2023» пройдет в Томске 7 мая

Фестиваль приурочен ко Дню радио России
Александра Тайбатрова
Студенческий фестиваль в честь Дня радио пройдет на нижней террасе Лагерного сада

Студенческий фестиваль в честь Дня радио пройдет на нижней террасе Лагерного сада

Фото: Ксения Высотина

В Томске 7 мая состоится студенческий фестиваль «РадиоBOOM 2023». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Фестиваль приурочен к празднованию Дня радио России, а пройдет на нижней террасе Лагерного сада.

«Дата и время мероприятия – 7 мая 2023 года с 19.00 до 22.30. Предполагаемое количество участников: до 2500 человек», - следует из документа.

О деталях праздника пока не сообщается.

Напомним, что 13 мая на Новособорной площади состоится семейный фестиваль «Фиджитал-день», посвященный 127-летию Томского политеха.