Томский школьник победил на всероссийской олимпиаде по математике

Ученик томского лицея №1 Артем Лисок стал победителем всероссийской олимпиады по математике Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Восьмиклассник из Томска, ученик лицея №1 Артем Лисок стал победителем всероссийской олимпиады по математике, сообщается на сайте администрации Томской области. Также Артем стал призером олимпиады по экономике и второй раз подряд – лауреатом математической олимпиады имени Л. Эйлера.

«Отмечу, что Артем заканчивает восьмой класс, но смог решить непростые задания для девятиклассников. Это отличный результат и показатель успеха для мальчика, его учителя и школы», — прокомментировала выступление начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Отмечается, что Томскую область в финале олимпиады представляли два участника. Они прошли два теоретических тура в числе 487 школьников из 78 регионов России. Финал олимпиады состоялся 27 апреля в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для томских детей.