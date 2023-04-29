В Томской области застрелили двух лосей

В Парабельском районе застрелили самца лося и беременную самку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники охотничьего и рыбного хозяйства во время обхода лесного массива и в районе деревни Нижняя Чигара Парабельского района Томской области нашли мертвого самца лося с огнестрельным ранением, а также останки беременной самки. И обратились полицию.

«Полицейские установили подозреваемого незаконной охоте. Им оказался 27-летний житель Колпашевского района. У него в квартире провели обыск и изъяли зарегистрированный нарезной охотничий карабин и снаряжение. По предварительным данным, в апреле 2023 года он смертельно ранил двух лосей, а после разделки увез мясо самки на снегоходе», - прокомментировала пресс-служба полиции

В результате департаменту охотничьего и рыбного хозяйства причинен материальный ущерб более 160 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее браконьеры в Томской области убили семь лосей за один день.