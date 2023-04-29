В Томске прошел мастер-класс для детей от олимпийского чемпиона Александра Карелина

Олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для томских детей в спорткомплексе «Юпитер». Фото: Telegram-канал В. Мазура

В Томске накануне с визитом побывал трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Томской области Владимир Мазур. Александр Карелин провел мастер-класс для томских детей в спорткомплексе «Юпитер».

«Два часа на одном дыхании!» - поделился впечатлениями от мастер-класса губернатор Владимир Мазур.

Также руководитель региона сообщил, что договорился с Александром Карелиным о проведении турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций».

Напомним, что в Томске на проспекте Ленина открылся шахматный клуб.