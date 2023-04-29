В Томске выровняли въезд на Коммунальный мост

Въезд на Коммунальный мост в Томске выровняли. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

Въезд на Коммунальный мост в Томске выровняли, сообщает департамент капитального строительства мэрии Томска. Работы подрядчик вел ночью, для этого, напомним, с 00.00 до 05.00 27-29 апреля проезд по мосту был полностью закрыт.

«Работы велись с обеих сторон, в районе первой и девятой опоры моста. Специалисты подняли дорожные плиты, устранив перепад высот в месте их стыковки с дорожным полотном, а также провели горячее асфальтирование», - проинформировала пресс-служба мэрии.

Напомним, что большегрузам массой свыше пяти тонн запретят ездить по Коммунальному мосту с 21.00 30 апреля до 21.00 1 мая. Это нужно, чтобы исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон.