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НовостиОбщество29 апреля 2023 6:45

В Томске выровняли въезд на Коммунальный мост

Работы велись с обеих сторон моста
Александра Тайбатрова
Въезд на Коммунальный мост в Томске выровняли. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

Въезд на Коммунальный мост в Томске выровняли. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

Въезд на Коммунальный мост в Томске выровняли, сообщает департамент капитального строительства мэрии Томска. Работы подрядчик вел ночью, для этого, напомним, с 00.00 до 05.00 27-29 апреля проезд по мосту был полностью закрыт.

«Работы велись с обеих сторон, в районе первой и девятой опоры моста. Специалисты подняли дорожные плиты, устранив перепад высот в месте их стыковки с дорожным полотном, а также провели горячее асфальтирование», - проинформировала пресс-служба мэрии.

Напомним, что большегрузам массой свыше пяти тонн запретят ездить по Коммунальному мосту с 21.00 30 апреля до 21.00 1 мая. Это нужно, чтобы исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон.