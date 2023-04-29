В Томске подросток хотел купить туристические ботинки и потерял 10 тысяч рублей

Объявление о продаже ботинок юный томич увидел в соцсетях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 17-летний молодой человек стал жертвой мошенников, когда хотел купить туристические ботинки, сообщает томская полиция. Объявление он увидел в одной из социальных сетей. Подросток написал продавцу, что товар его заинтересовал.

«Продавец пояснил, что отправит посылку только после стопроцентной предоплаты. Томич перевел на указанный номер счета 10 тысяч рублей, однако ботинки так и не получил», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

После этого 17-летний томич обратился с заявлением в полицию.

Ранее томичей предупреждали о вероятной утечке персональных данных при оформлении скидочных карт или регистрации на онлайн-сервисах.