В преддверии 9 Мая ЕР и «Волонтеры Победы» организуют акции для фронтовиков

В честь 9 Мая активисты «Единой России» и движения «Волонтеры Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. Фото: предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru,по всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Активисты «Единой России» и движения «Волонтеры Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

- Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну, - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, добавив, что все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

Уточняется: активисты организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны, а также соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтеры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Добавляется: добровольцы благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.

В Томской области координатор партпроекта «Историческая память» Яна Антоненко рассказала о том, какие мероприятия запланированы для чествования ветеранов и участников ВОВ ко Дню Победы.

- По традиции мы благоустраиваем мемориалы и памятные места, устраиваем субботники с привлечением жителей, депутатов всех уровней фракции «Единая Россия», активистов партии и волонтеров. Во дворах домов ветеранов активисты совместно с органами исполнительной власти проведут мини-парады Победы. Региональное отделение партии формирует подарочные наборы, которые будут лично вручаться ветеранам депутатами и волонтерами. По традиции Томская область присоединится и к онлайн-акции «Бессмертный полк онлайн», когда члены и сторонники партии меняют аватарки в соцсетях на фото своего героя – участника Великой Отечественной войны. И уже стараниями жителей каждый год у нас организуются флешмобы «Палисадник Победы», «Окна Победы», «Цветы Победы», – сказала Яна Антоненко.