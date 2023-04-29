В Томске большегрузам запретят ездить по Коммунальному мосту с 30 апреля по 1 мая

Большегрузы массой более пяти тонн не смогут проехать по Коммунальному мосту 30 апреля и 1 мая Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Большегрузы с массой более пяти тонн не смогут проехать по Коммунальному мосту с 21.00 воскресенья, 30 апреля, до 21.00 понедельника, 1 мая. Об этом предупреждает департамент капитального строительства города.

«Ограничения связаны с проведением подрядчиком работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволит исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей», - уточнила пресс-служба мэрии Томска.

Напоминаем, что большегрузам по-прежнему запрещено проезжать по Коммунальному мосту в дневное время. А 27, 28 и 29 апреля мост был полностью закрыт с 00.00 до 05.00: в это время подрядчики ремонтировали ямы горячими смесями.