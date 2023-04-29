Похолодание до +7-+9 градусов ожидается в Томске 29 апреля

В Томске 29 апреля похолодает до +7-+9 градусов. Фото: Анна Ковалева

В субботу, 29 апреля, в Томск придет похолодание. По сведениям на сайте регионального гидрометцентра, днем температура воздуха будет составлять +7-+9 градусов. Погода будет облачной. Утром возможен небольшой дождь, а днем осадков не прогнозируют. Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 14-24 метров в секунду.

В Томской области днем 29 апреля будет -1-+4 градусов, местами теплее - +5-+10 градусов. Днем возможен небольшой дождь и мокрый снег, а по северу области вероятные осадки характеризуются как умеренные. По ветру прогноз на область аналогичен прогнозу для Томска.

Также в субботу, 29 апреля, в Томске и области местами ожидаются умеренные дожди и грозы, возможно усиление ветра до 14-19 метров в секунду с порывами до 19-24 метров в секунду.