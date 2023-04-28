Пьяный томич пытался угнать такси и врезался в столб

Пьяный пассажир такси пытался угнать автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томска осужден за попытку угона автомобиля без цели хищения, сообщается на сайте Кировского районного суда. Пьяный томич в марте 2022 года ехал в такси и, оказавшись по нужному адресу, спровоцировал ссору с водителем. Конфликт перерос в драку, после чего нетрезвый пассажир попытался угнать автомобиль такси.

«Он подбежал к припаркованному автомобилю, открыл водительскую дверь, сел за руль, завел двигатель находившимся в замке зажигания ключом и уехал с места происшествия. Совершая на угнанном автомобиле поездку по улицам города, подсудимый не справился с управлением и врезался в столб», - сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу