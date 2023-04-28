В Томской области до 30 мая продлили ограничения для большегрузов

Временные ограничения продлили до 30 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продлили временные ограничения на проезд для большегрузов по некоторым региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает обладминистрация. Ограничения будут действовать до 30 мая на 127 участках дорог региона.

«Ежегодные сезонные ограничения направлены на сохранение эксплуатационного состояния автомобильных дорог в период таяния снега и паводка. Они вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением. Допустимые осевые нагрузки тяжеловесов в весенний период варьируются в зависимости от участка дороги», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Полная информация об участках дорог, на которых действуют ограничения, а также с допустимыми нагрузками можно на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Напомним, что под Томском начался ремонт дороги через реку Порос.