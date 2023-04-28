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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:35

В Томской области до 30 мая продлили ограничения для большегрузов

Временные ограничения действуют на 127 участках дорог
Александра Тайбатрова
Временные ограничения продлили до 30 мая

Временные ограничения продлили до 30 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продлили временные ограничения на проезд для большегрузов по некоторым региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает обладминистрация. Ограничения будут действовать до 30 мая на 127 участках дорог региона.

«Ежегодные сезонные ограничения направлены на сохранение эксплуатационного состояния автомобильных дорог в период таяния снега и паводка. Они вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением. Допустимые осевые нагрузки тяжеловесов в весенний период варьируются в зависимости от участка дороги», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Полная информация об участках дорог, на которых действуют ограничения, а также с допустимыми нагрузками можно на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Напомним, что под Томском начался ремонт дороги через реку Порос.