В Томске будет ездить трамвай Года педагога и наставника

Необычный трамвай выйдет на маршрут 2 мая. Фото: Анна Ковалева

В Томске 2 мая выйдет на маршрут трамвай, корпус которого будет брендирован в честь Года педагога и наставника. Региональная акция «Поймай трамвай СПО» начнется 2 мая в 10.00 в Трамвайно-троллейбусном управлении на Енисейской, 33, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«В акции примут участие студенты колледжей и техникумов и руководители организаций профобразования. Они проедут на фирменном трамвае до площади Батенькова. Один из билетов, которые будут продавать в этой поездке, окажется счастливым и даст его обладателю право получить специальный приз с памятной символикой», - рассказали о деталях предстоящего праздника в пресс-службе администрации региона.

Необычный трамвай будет ездить по всем городским маршрутам до 31 декабря.

Напомним, что в Томске создали Telegram-канал, чтобы следить за движением трамваев.