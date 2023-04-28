За сутки в Томской области еще 49 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки 49 жителей Томской области заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки 49 жителей Томской области заразились коронавирусом, а 11 человек с этим диагнозом попали в больницу. За все время COVID-19 заболели 167 595 томичей.

Излечились от коронавируса за это же время 76 человек. Всего же 165 987 жителей Томской области выздоровели после COVID-19.

За сутки от коронавируса умер еще один житель региона. За все время COVID-19 унес жизни 1003 томичей.

Ранее томский терапевт Трунько рассказала, какие витамины нужно пить зимой.

Напомним, что томские больницы в майские праздники будут работать по особому графику.