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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:38

За сутки в Томской области еще 49 человек заболели коронавирусом

Один томич умер
Александра Тайбатрова
За прошедшие сутки 49 жителей Томской области заразились коронавирусом

За прошедшие сутки 49 жителей Томской области заразились коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки 49 жителей Томской области заразились коронавирусом, а 11 человек с этим диагнозом попали в больницу. За все время COVID-19 заболели 167 595 томичей.

Излечились от коронавируса за это же время 76 человек. Всего же 165 987 жителей Томской области выздоровели после COVID-19.

За сутки от коронавируса умер еще один житель региона. За все время COVID-19 унес жизни 1003 томичей.

Ранее томский терапевт Трунько рассказала, какие витамины нужно пить зимой.

Напомним, что томские больницы в майские праздники будут работать по особому графику.