На станцию скорой помощи в Томске поступило более 100 тысяч вызовов в 2023 году

Бригады скорой помощи в 2023 году выезжали к пациентам более 60 тысяч раз. Фото: Анна Ковалева

С начала 2023 года станция скорой помощи Томска приняла более 100 тысяч видео, такие данные опубликованы на сайте администрации Томской области. Бригады скорой выезжали к пациентам более 60 тысяч раз, в том числе более восьми тысяч раз – к детям.

«В Томске ежедневно дежурят 42 бригады скорых: общепрофильные, педиатрические, бригады анестезиологии-реанимации и бригады с преимущественным направлением на вызовы к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего же в службе скорой помощи Томской области сегодня насчитывается 92 круглосуточные бригады», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Ежедневно на смене дежурят 4-5 диспетчеров скорой, и каждый из них обрабатывает в среднем более 200 звонков. Также среди работников станции скорой помощи - 26 врачей, 335 средних медицинских работников, 199 водителей автомобилей.

Напомним, что томские больницы в майские праздники будут работать по особому графику.