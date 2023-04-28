Томичам рассказали о полезных перекусах на работе

Важно, чтобы объем еды был небольшим, а ее состав - сбалансированным Фото: Иван Макеев

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Томской области Наталия Коротких рассказала, какими должны быть полезные и здоровые перекусы. Человек испытывает чувство голода каждые 3-4 часа, поэтому перекусы между завтраком, обедом и ужином необходимы. А более частые приемы пищи помогут в борьбе с лишним весом. Но важно, чтобы объем еды был небольшим, а ее состав - сбалансированным.

«Необходимо посвятить себе 5-10 минут, чтобы перекусить. Хорошим перекусом является белковая пища – кусочек курицы, рыбы, сыра, творожник и йогурт. Допустима и углеводная еда, если в качестве нее будут хлебцы, фрукты, сухофрукты, орешки и даже небольшая долька шоколада. Но лучше всего сочетать в перекусе эти группы продуктов», – отметила Наталия Коротких.

Хорошее сочетание для перекуса – это банан и горсть орехов, овощной салат и сыр, или «правильный бутерброд» – зерновой хлеб, отварная курица, лист салата и овощи. А вот колбасу, копчености, чипсы, сухарики и майонез лучше в качестве перекуса не использовать.