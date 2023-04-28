В Томске открыты более шести тысяч вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре занятости Томска сейчас заявлены более шести тысяч вакансий, рассказали в мэрии. Из них 54% - это вакантные места для рабочих, а 46% - для специалистов и служащих. Самый большой кадровый дефицит испытывают сферы образования (826 вакансий) и здравоохранения (798 вакансий).

«795 вакансий заявлены предприятиями обрабатывающих производств, 731 – предприятиями отрасли транспортировки и хранения, 656 – оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 390 – органами государственного управления, 316 вакансий относятся к профессиональной научной деятельности», - приводит данные пресс-служба мэрии.

При этом в Центре занятости по состоянию на 1 апреля были зарегистрированы 977 безработных. Всего с января по март 2023 года в Центр занятости обратились 1793 человека. 766 из них нашли работу.