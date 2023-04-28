Томский губернатор приветствовал инициативу Президента по включению управления беспилотниками в школьную программу

Губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал инициативу Президента РФ Владимира Путина обучать российских школьников управлять беспилотниками и конструировать их.

Глава государства выступил с этой идеей на совещании по развитию беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво».

Губернатор Владимир Мазур отметил, что в Томской области функционирует экспериментальный правовой режим в области беспилотной авиации. Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются перспективными разработками в этой сфере.

«Предложение Президента очень своевременное и актуальное для Томской области. Мы в начале года договорились со специальным представителем Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым, что наш регион должен стать одним из базовых по разработке новых технологий в области беспилотной авиации, а также их эксплуатации и обучению управлением дронами. Инициатива Владимира Путина, безусловно, придаст новый импульс этой работе. У нас уже есть идеи, как внедрить курс в систему образования. Здесь мы – лидеры», – подчеркнул Владимир Мазур.