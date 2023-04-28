В Томске запустили Telegram-канал для отслеживания трамваев

Обещают, что в Telegram-канале будут оперативно публиковать информацию об изменении движения и задержках трамваев. Фото: Анна Ковалева

В Томске будут публиковать оперативную информацию об изменении движения и задержках городских трамваев в специальном Telegram-канале. Делать это будет Центр организации и контроля пассажироперевозок.

«Нам поступает множество звонков от томичей, когда случается задержка трамвая по той или иной причине. Для удобства людей мы решили запустить отдельный канал в Telegram, где они смогут оперативно получать информацию о приостановлении или смене схемы движения городских трамваев», – рассказал руководитель Центра организации и контроля пассажироперевозок Павел Врублевский.

Обещают, что от момента получения информации от Трамвайно-троллейбусного управления до момента публикации информации в канале будет проходить не более 10 минут.

Напомним, что в Томске нашли подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути на проспекте Кирова.