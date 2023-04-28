В Томске мужчина поджег сухую траву и уничтожил семь домов. Фото: Сиб.фм

В Томске будут судить 63-летнего поджигателя травы, рассказали в областной прокуратуре. Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

«По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина убирался на своем приусадебном участке. Он собрал сухую траву и поджег ее. Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь распространился на соседние участки. В результате семь домов с рядом стоящими постройками были повреждены и уничтожены», - рассказали о деталях происшествия облпрокуратуре.

Общий размер причиненного ущерба составил более 8,5 миллионов рублей. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летнего томича. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Кировского судебного района г. Томска.

Напомним, что в Томской области установлен особый противопожарный режим.