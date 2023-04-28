В Томске 29 апреля откроется масштабная выставка работ Рафаэля Санти. Фото: Томский областной художественный музей

В Томском областном художественном музее в переулке Нахановича, 3 начнет работать масштабная выставка работ одного из титанов эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Открытие выставки состоится 29 апреля.

«Уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» представляет впервые в России самую масштабную ретроспективу работ Рафаэля Санти - более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии», - сообщается на сайте Томского художественного музея.

На выставке, кроме прочих, можно будет увидеть 30 гравюр с рисунков Рафаэля Санти – иллюстрации к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы или Золотой осел», отпечатанные в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560 годов.

Продлится выставка до 25 июня.