Губернатор Владимир Мазур поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Сегодня, 28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи, губернатор Томской области Владимир Мазур посетил станцию скорой помощи, проверив условия работы коллектива и новые автомобили, которые медики «скорой» получили в этом месяце.

В апреле службу скорой помощи региона пополнили 10 новых машин «ГАЗ» и «УАЗ». Шесть из них остались работать в Томске: на станции скорой медицинской помощи, в областном перинатальном центре и Светленской районной больнице, остальные были направлены в Колпашевский, Асиновский, Зырянский и Первомайский районы.

Глава региона отметил, что новые автомобили оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на вызовы и оказания помощи пациентам.

Также губернатор проверил работу диспетчерской службы, которая принимает вызовы по телефону «03», и колл-центра, который принимает звонки от пациентов с симптомами ОРВИ.

Владимир Мазур отдельно встретился с коллективом станции скорой медицинской помощи, обсудил с ними главные задачи здравоохранения.

«Президент уделяет большое внимание развитию здравоохранения, в том числе, его первичного звена. Обновляем автопарк и медицинское оборудование, делаем все, чтобы медики как можно быстрее добирались до пациентов и оказывали помощь. От этого зависит здоровье, а нередко и жизни людей», – подчеркнул Владимир Мазур, поблагодарив работников скорой помощи за труд и поздравив с профессиональным праздником.