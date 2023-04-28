Томичи 13 мая смогут написать «Химический диктант» на площадке ТПУ

На диктанте любой желающий сможет проверить свои знания химии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском политехе 13 мая состоится «Химический диктант», рассказали в пресс-службе вуза. Принять участие может любой желающий. Место проведения диктанта – проспект Ленина, 43-а, торой корпус ТПУ, аудитория 211. Начало мероприятия – в 12.00.

«Чтобы стать участником диктанта, нужно предварительно зарегистрироваться на его сайте. В этом году диктант пройдет на двух языках, а его темой станет «Экология и природные ресурсы». Организатором акции в Томском политехе выступает Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

«Химический диктант» будет состоять из 25 вопросов, ответить на которые нужно будет за 45 минут. При этом организаторы заявляют, что для участия не нужны научные знания. Важно уметь рассуждать, мыслить логически, а на помощь могут прийти примеры из жизни. Результаты участников диктанта станут известны 19 мая.

Напомним, что 13 мая ТПУ в честь своего дня рождения проведет фестиваль «Фиджитал-день», на котором в том числе состоится лекция о лженауке.