В Томске на проспекте Ленина открылся шахматный клуб

В Шахматном клубе могут одновременно заниматься до 60 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске состоялось торжественное открытие городского Шахматного клуба, сообщила мэрия и отметила, что в мероприятии принял участие и.о. мэра Михаил Ратнер. Шахматный клуб расположился на проспекте Ленина, 70. Мэрия выделила это здание под клуб по просьбе людей с ограниченными возможностями здоровья и томской Федерации шахмат.

«После капитального ремонта здания для клуба приобрели необходимое оборудование. Также здесь организовали музей шахмат», - рассказали в пресс-службе мэрии города.

В городском Шахматном клубе могут одновременно заниматься до 60 человек.

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