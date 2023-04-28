В Томске ищут нарушителя, который свалил мусор возле контейнерной площадки

Нарушитель выгрузил мешки с мусором возле контейнерной площадки в Степановке. Фото: скриншот видео из телеграм-канала мэрии Томска

В Томске ищут нарушителя, который выгрузил мешки с мусором возле контейнерной площадки в Степановке. Об этом сообщили в мэрии города, а также опубликовали видео нарушения в своем телеграм-канале.

«Факт правонарушения был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в микрорайоне. Специалисты районной администрации уже отправили запрос в ГИБДД, чтобы установить личность владельца авто, а также подали заявление в полицию», - прокомментировали пресс-службе мэрии Томска.

После выяснения всех обстоятельств, хозяина грузового автотранспорта планируют привлечь к ответственности. Мэрия напоминает, что штраф за организацию несанкционированной свалки на физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей