Ввод жилья в Томской области за первый квартал 2023 года увеличился в 2,4 раза

За январь-март 2023 года в Томской области было введено 168618 квадратных метров общей площади жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом квартале 2023 года Томской области отмечается рост ввода жилья в эксплуатацию, сообщается на сайте Томскстата. По данным ведомства, за первый квартал 2023 года введено в эксплуатацию в 2,4 раза больше жилья, чем за аналогичный период 2022 года.

«За январь-март 2023 года в Томской области было введено 168618 квадратных метров общей площади жилья», - сообщает Томскстат.

Напомним, что сейчас в Томской области строят шесть многоквартирных домов. Три из них - в микрорайоне Левобережный Томского района. И еще три – в Томске: на улице Сибирской, 70, улице Косарева, 6 и на территории бывшего завода по улице Енисейской, 35а.