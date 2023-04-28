Закладчицу из Томской области ждет суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области в суд направлено дело о незаконном обороте наркотических средств в отношении 30-летней женщины, которая распространяла тайники с наркотиками, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По версии следствия в феврале 2023 года обвиняемая, вступив с использованием сети «Интернет» в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрела оптовую партию вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство (метилэфедрон), общей массой более 90 грамм», – говорится в сообщении.

Расфасованные на мелкие партии наркотики она разместила в 3 тайниках-закладках в целях сбыта.

Женщину задержали сотрудники транспортной полиции, наркотическое средство было изъято.

В отношении 30-летней жительницы Томской области утвердили обвинение о покушении на незаконный сбыт группой лиц по предварительному сговору наркотических средств в крупном размере в интернете.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска рассмотрения.