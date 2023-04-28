Открытый чемпионат по воркауту пройдет в Томске 9 мая

Фото: ТРК "Лето"

Во вторник, 9 мая, в Томске пройдет открытый чемпионат для воркаут-атлетов. Зарегистрироваться на мероприятие сможет любой желающий, сообщают организаторы.

Соревнований пройдут в 4 номинациях – Workout Battle до 15 лет и старше 16 лет, двоеборье для участников до 15 лет, старше 16 лет и девушек. Также спортсмены примут участие в подтягиваниях и отжиманиях +16 кг и от пола.

Чемпионат пройдет 9 мая в12:00 в ТРК «Лето». Вход на мероприятие бесплатный. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Соревнования организованы управлением молодежной политики Томска с ТРК «Лето» в рамках проекта «ПРОулицы».

Возрастное ограничение мероприятия 6+.