Традиционное первомайское шествие отменили в Томске

В Томске не будет шествия на 1 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федерация профсоюзных организаций Томской области не будет в этом году проводить первомайское шествие в центре города. Такое решение было принято из-за соображения безопасности. Эту информацию подтвердил "КП-Томск" представитель пресс-службы мэрии.

Напомним, 1 мая в Томске было запланировано традиционное шествие и митинг-концерт представителей Федерации профсоюзных организаций Томской области.

Мэрия Томска не смогла согласовать перекрытия на время шествия 1 мая на проспекте Ленина.

"Из соображений безопасности не согласовали перекрытия", - сообщили в мэрии.

Напомним, в этом году на улицах Томска и всей России отменили шествие Бессмертного полка в традиционном формате из-за вопросов безопасности. Вместо этого портреты своих родных участников Великой Отечественной войны предлагают размещать в интернете и на автомобилях. Позже мэрия сообщила, что салют на 9 мая будет также отменен.