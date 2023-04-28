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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 6:18

В Томске водитель Chery сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Пенсионерку доставили в больницу
Алёна Мищенко
Пожилая женщина попала под колеса Chery в Томске.

Пожилая женщина попала под колеса Chery в Томске.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске на Иркутском тракте автомобиль Chery сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерку доставили в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла 28 апреля около 10:10 на Иркутском тракте, 173.

По данным ведомства, автомобиль Chery А19, под управлением 62-летнего мужчины, сбил 72-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по пешеходному переходу.

«В результате происшествия женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение для осмотра», – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.