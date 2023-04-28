Водоемы Томской области вошли в программу по восстановлению популяции ценной рыбы

«Газпром нефть» и «Главное управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления водных биоресурсов. Документ подписали глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров и директор по производству «Главрыбвода» Родион Сухин.

Уточняется, что по соглашению «Газпромнефть-Развитие» станет единым оператором проектов компании в сфере сохранения водных биоресурсов от лица более 10 дочерних предприятий.

«”Газпром нефть” вносит значимый вклад в восполнение биоразнообразия рек и озер по всей России. Укрепление партнерства с “Главрыбводом” позволит расширить горизонт планирования наших экологических инициатив, повысить их эффективность и приумножить популяцию ценных рыб в водоемах Европейской и Сибирской частей нашей страны», – рассказал Айдар Сарваров, глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития».

Территория реализации программы включает в себя водные объекты Архангельской, Оренбургской, Томской, Сахалинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«Как известно, естественного воспроизводства рыбы сегодня недостаточно, поэтому искусственное зарыбление очень актуально. Выпуск мальков необходим и для экологического баланса, и для повышения продуктивности водоемов, и просто для местных жителей – потребителей продукта. Благодаря такому надежному партнеру, который ведет системную работу по сохранению биологического разнообразия в водоемах, мы вместе вносим большой вклад в стратегические государственные программы по сохранению популяции ценных видов рыб», – добавил Родион Сухин, директор по производству «Главрыбвода».

Отметим, что до конца года по программе в водоемы России выпустят более 5,4 млн мальков сибирского осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося.