Два предприятия в Томске задолжали работникам более 17 млн рублей

ДВе организации в Томске задолжали сотрудникам по зарплате. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области к началу апреля две организации задолжали сотрудникам более 17 миллионов рублей. Задолженность выросла на 26,6%, сообщают аналитики Томскстата.

«Просроченная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 апреля 2023 года составила 17,5 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2023 года увеличилась на 3,7 млн рублей (на 26,6%)», – говорится в сообщении.

Зарплату работникам не выплачивали две организации. Просроченная задолженность сложилась из-за отсутствия собственных денег у компании.

Больше всего задолжала строительная организация – 10 млн рублей (57,4%). Сумма долга на одного работника составила 128 тысяч рублей.