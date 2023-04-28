МТС Банк реализовал сервис денежных переводов абонентам мобильного оператора ZET-MOBILE Таджикистан

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МТС Банк реализовал сервис денежных переводов и пополнения счетов абонентов ZET-MOBILE, одного из крупнейших мобильных операторов Таджикистана.

В рамках реализованного сервиса можно пополнять как собственные счета мобильного оператора ZET-MOBILE, так и счета родных и близких, а также осуществлять денежные переводы на личные счета абонентов ZET-MOBILE.

Пополнение счетов и денежные переводы доступны в мобильном приложении МТС Банка без обязательной предварительной авторизации. Для осуществления переводов и пополнения счетов необязательно быть клиентом МТС Банка. Инструкцию по скачиванию приложения смотрите здесь.

Чтобы осуществить перевод в приложении МТС Банка:

Минимальная сумма пополнения счета ZET-MOBILE составляет 10 рублей, максимальная – 30 000 рублей. Пополнить счет или осуществить перевод можно в рублях. Зачисление происходит мгновенно, в таджикских сомони. МТС Банк не взимает комиссию за проведение транзакций.

«Пополнение счетов мобильных операторов и денежные переводы без открытия счета в рамках сервисных цифровых решений МТС Банка стали одним из флагманских решений для широкого круга клиентов, – прокомментировал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин. – Реализация совместного сервиса с оператором ZET-MOBILE дает не только возможность пополнения мобильного счета, но и позволяет осуществлять денежные переводы, что существенно повышает спрос на услугу, а также соответствует актуальным бизнес-трендам и изменившимся контурам выездного туризма».