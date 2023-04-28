Вернувшийся из зоны СВО томский боец приехал к сыну прямо в школу

Военнослужащий из Томска вернулся из зоны СВО и решил первым делом заехать к сыну прямо в школу и сделать сюрприз. Трогательное видео было опубликовано в социальных сетях.

«Сегодня наш Томский солдат Сергей Николаевич вернулся с боевых действий целый и невредимый! Вернувшись он сразу посетил Заозерную школу № 16, в которой учится его сын. Мальчик долго ждал встречи с отцом. Желаем всем военнослужащим вернуться в свой дом, где их ждут жены, дети, родители», – говорится в описании к видео в телеграм-канале «ДТП Томск».

На кадрах видно – военнослужащий пришел в школу в военной форме и зашел в класс своего сына. Он пришёл к нему на урок, не предупредив заранее о своём визите.

Увидев отца, мальчик бросился его обнимать. Учительница, которая наблюдала за сценой, не смогла сдержать слез.

Напомним, житель Томска подарил сой УАЗ бойцам, которые участвуют в СВО. Перед отправкой на спецоперацию подаренные автомобили проходят диагностику, их ремонтируют, перекрашивают, модернизируют.