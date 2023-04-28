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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 3:04

Директора томской строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 1 млн рублей

Мужчина похитил более 1 млн рублей при строительстве объектов на территории ОЭЗ
Алёна Мищенко
Главу томской фирмы обвиняют в мошеннчиестве.

Главу томской фирмы обвиняют в мошеннчиестве.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области директора подрядной организации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина похитил более 1 млн рублей при строительстве объектов на территории особой экономической зон, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки.

По данным следствия, в 2020-2021 годах директор строительной организации подготовил и предоставил заказчику – АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» фиктивные документы на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения на территории ОЭЗ на сумму более 1 млн рублей.

«Заказчик на основании представленных документов произвел их оплату. Однако данные работы были ранее выполнены иной подрядной организацией», – уточнили в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения.